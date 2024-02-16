CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı!
Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Hüseyin Parlatan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Rozeti takan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, partisine katılımı sosyal medya hesabından "Ailemize Hoş Geldin" notuyla paylaştı. Ünsal, "CHP'den istifa edip Türkiye Yüzyılı'nda bende varım diyen Hüseyin Parlatan'a rozetini taktık" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Kındam Spor Kompleksi'nde düzenlenen aday tanıtım programında da Gelecek Partisi yönetimi AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu.