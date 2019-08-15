0553 313 94 23

CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi"

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Mayıs 2019 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta mevsim etkilerinden arınmış işsizliğin yüzde 14, resmi işsizliğin ise yüzde 12,8 olduğunu belirtti.

Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığı için iş gücü piyasasından çekilen vatandaşlar ile mevsimlik çalışanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenler de dikkate alındığında, "geniş işsizlik oranı"nın son bir yılda 3,5 puan artarak, yüzde 21,9 olduğuna işaret eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı işgücü rakamlarında dikkat çekici bir diğer gelişme ise işgücüne katılan yurttaşlarımızın sayısının hızla yavaşlamasıdır. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 745 bin kişi artarken, bu yurttaşlarımızın sadece 152 bininin işgücüne katıldığı anlaşılıyor. Bu durum işsizlik oranını ve işsiz sayılarını olduğundan daha iyi gösteriyor. Nitekim, işgücüne katılım mayısta geçen yılki seviyelerinde kalsaydı, resmi işsizlik oranı yüzde 12,8 yerine yüzde 13,5 olacaktı. Küresel ekonomik krizde görülmeyen işsizliği bu krizde gördük. TÜİK rakamlarına göre işsiz yurttaşlarımızın sayısı son bir yılda 1 milyon 21 bin kişi artarak, 4 milyon 157 bin kişi oldu. Buna karşın gerçek işsizlerimizin sayısı ise son bir yılda 1 milyon 282 bin kişi artarak, 7 milyon 622 bine ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici olan resmi işsiz sayısındaki yıllık artışın son 6 aydır her ay 1 milyonun üzerinde gerçekleşmesidir. Türkiye, böyle bir durumu ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 küresel krizinde bile tecrübe etmedi."

- "Ekonomi yönetimi ciddiyet ister"

Öztrak, istihdamdaki kayıpların 7 aydır devam ettiğini belirterek, "Mayıs dönemi itibarıyla son bir yılda daha önce işi olup da işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 869 bin oldu. Son bir yılda tarımda işini kaybedenlerin sayısı 307 bin, sanayide işini kaybedenlerin sayısı 123 bin olurken, aynı dönemde inşaat sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 538 bin oldu." ifadelerini kullandı.

Tarımda son 16, inşaatta son 14, sanayide ise son 6 aydır istihdam kaybının devam ettiğini belirten Öztrak, çalışmak isteyen her dört gençten birinin iş bulamadığını vurguladı.

Kamu istihdamındaki artışa rağmen istihdamdaki kayıpların çok yüksek olduğunu savunan Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçimler nedeniyle gevşetilen mali dengeler etkisini kamu istihdamında da gösteriyor. Mayıs dönemi itibarıyla, son bir yılda, kamuda istihdam edilenlerin sayısı 439 bin kişi artarak 4 milyon 570 bine çıktı. Kamudaki bu olağanüstü istihdam artışına rağmen son bir yılda toplam istihdam azalışının 869 bin civarında olması ise son derece düşündürücü. İstihdam kayıplarının 1 milyonun üzerine çıkışını kamuda işe alınanların engellediği anlaşılıyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ekonomi yönetimi ciddiyet ister. Oysa iktidar evine ekmek götüremeyen, evladı okuyup da iş bulamayan anne ve babaların sıkıntılarının ve acılarının hala farkında değil. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. İktidar yanaşmalarının ve yandaşlarının dışında hiç kimsenin gemisi yürümüyor."

- "Pansuman ve aspirin tedavisi yapılıyor"

Öztrak, "ekonomi türbülanstan çıktı, şahlanışa geçti" gibi laflarla zaman tüketildiğini savunarak, iktidarın pansuman ve aspirin tedavisiyle işi götürmeye çalıştığını ileri sürdü.

"Daha dün seçimlerde 2,5 milyon kişiye iş sloganlarıyla meydan meydan dolaşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve ülkeyi afiş ve pankarta boğan sivil toplum örgütleri bu rakamlardan sonra vatandaşlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar?" diye soran Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir de bunlar yetmezmiş gibi krizi yönetecek bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıyorlar. Sosyete damat ve kayınpederi artık kendine gelmeli ve yurttaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olacak gerçekçi, güven uyandıracak politika ve çözümlere odaklanmalıdır. Aksi halde kesintisiz artan, rekor üstüne rekor kıran bu işsizlik rakamlarıyla ülkenin şarampole yuvarlanması kaçınılmazdır. İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan gayrı ciddi söylemlerine karşın şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  1. CHP
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
  3. iş gücü istatistikleri
  4. Mayıs
  5. TÜİK
  6. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Üniversitesinde banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi
    1. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    2. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    3. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    4. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    5. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    6. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    7. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    8. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    9. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    10. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    11. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    12. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    13. Tahrip edilen iskele onarıldı
    14. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    15. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    16. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    17. Yenişehir’e yeni komutan
    18. Koca çınarların piknik keyfi
    19. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    20. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    21. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    22. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    23. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    24. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    25. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    26. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    27. Daday’da Kalem Mahallesi Cami modern..
    28. Kars'taki arazi kavgası
    29. Aç kalan ayı, merada otlayan..
    30. Kick Boks Şampiyonasının yeri değişti
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması