CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan gündemi sarsacak 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı kanlı darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan ve 'Demokrasi Nöbeti' olarak adlandırılan darbe karşıtı gösterilerin sonuncusu İstanbul Yenikapı'da düzenlenmişti. Mitinge, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Bu akşam CNN Türk'e konuk olan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlunun Yenikapı mitingi için başta hiç renk vermediğini, ardından bazı CHP'lilerin ısrarı sonucu mitinge katılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Moderatörün de şaşırdığı açıklamada, Öztürk Yılmaz, orada ilk önce kendisinin Kılıçdaroğlı ile konuştuğunu ve darbenin millete yönelik yapılmış olduğunu, mitinge katılması gerektiğini söylediğini bildirdi.

Havalimanından kaçıp televizyondan izlemişti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da havalimanında darbecilerle konuşarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçmış, darbe girişimini televizyondan izlemişti.