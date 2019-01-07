CHP'den İdris Naim Şahin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu büyükşehir belediye başkan adaylığı için AK Parti'li eski bakan İdris Naim Şahin'in de değerlendirildiğini belirtti. Torun, İYİ Parti'yle yapılan görüşmelerin de önümüzdeki hafta netleşeceğini vurguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerde de çalışmalarımızı tamamladık." dedi. Torun yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada mesele sandıkta, tabanda ittifak kurmak. Her zaman da bunun peşinde olduk. Bizim şu anda İYİ Parti ile yaptığımız görüşmeler bu anlamda sandıkta Millet İttifakı'nı oluşturmak" ifadesini kullandı. İttifak görüşmelerinin başladıkları günden bu yana olumlu gittiğini vurgulayan Torun, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerden de çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

"İdris Naim Şahin Ordu siyasetine damgasını vurmuş..."

Ordu'yu kazanacak adaylarını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Torun, "Ordu'yu kucaklayan, sorunları çözecek, gerçekten Ordu'da bugüne kadar çözülmemiş ve halledilmemiş birçok problemleri çözecek ve Ordu'yu atağa kaldıracak adayımız olacak" diye konuştu. Torun, Ordu'da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aday gösterileceği iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "İdris Naim Şahin Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var."