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CHP'den hükümete komik teklif: Biz yapabiliriz

İç karışıklık ile çalkalanan CHP'den hükümete komik bir teklif geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Biz, CHP olarak hükümete ekonomik danışmanlık yapacak birikime sahibiz ve istedikleri takdirde hükümete bu danışmanlığı yapabiliriz." dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:29
CHP'den hükümete komik teklif: Biz yapabiliriz

Son dönemde iç karşıklıklar ile çalkalanan CHP'den hükümete şaşırtan bir geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, ekonomi denetiminin gerçek anlamda yerli ve milli olmasını istediklerini belirterek, "Biz, CHP olarak hükümete ekonomik danışmanlık yapacak birikime sahibiz ve istedikleri takdirde hükümete bu danışmanlığı yapabiliriz." dedi.

Mckinsey eleştirisi

ABD'li danışmanlık şirketi Mckinsey'in, 16 bakanlığın temsilcilerinin bulunacağı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni "denetleyeceğini" belirten Şahin, "ABD'li şirkete diyoruz ki 'Biz devleti yönetemiyor ve denetleyemiyoruz, gel bunu sen yap.' ABD şirketinden danışmanlık hizmeti almakta hükümet. Saman, buğday, et ithalatından sonra akıl da ithal etmeye başladı." diye konuştu.

'Türkiye ekonomisinin kozmik odasının ABD şirketine açıldı'

Danışmanlık hizmeti alınmasıyla Türkiye ekonomisinin kozmik odasının ABD şirketine açıldığını, geçmişinde şaibeler bulunan bu şirketin ABD'den bağımsız hareket edemeyeceğini öne süren Şahin, "Bu danışmanlık şirketi bir ekonomik FETÖ haline gelmesin. 15 Temmuz'un ekonomik ayağını yaşamayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik hesap ve istatistiklerini değerlendirebilecek köklü kurumları bulunduğunu, bunların başında da Sayıştayın geldiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Sayıştayı göz ardı edeceksiniz, Sayıştaydan bazı bilgileri gizleyeceksiniz, Sayıştay raporlarını saklayacaksınız sonra da ABD'li şirket vasıtasıyla tüm kapıları yabancılara açacaksınız ve ülkenin ekonomik sırlarını yabancılarla paylaşacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki 'Yerli ve milliyiz.' Yabancı bir ülkenin şirketinin Türkiye'nin ekonomik hesaplarını denetlemesini doğru bulmuyoruz. Ekonomi denetiminin gerçek anlamda yerli ve milli olmasını istiyoruz. Biz, CHP olarak hükümete ekonomik danışmanlık yapacak birikime sahibiz ve istedikleri takdirde hükümete bu danışmanlığı yapabiliriz."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:29
  1. CHP
  2. ABD
  3. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin

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