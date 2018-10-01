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CHP'den HDP ile ittifaka yeşil ışık

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan CHP'li Özgür Özel, 'Yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mısınız?' sorusuna 'Gönül ittifakımız var' diyerek cevap verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:38
CHP'den HDP ile ittifaka yeşil ışık

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılış gerçekleştirdi. Partilerin önünde Türkiye gündemine dair önemli meseleler var ancak bir taraftan da yaklaşan yerel seçimlerde ittifak meselesi konuşuluyor.

Açılış dolayısıyla Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soruları cevapladı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Özel'e canlı yayında, "Meclis aritmetiği sizi zorluyor. Çoğunluk AK Parti-MHP ittifakında. Siz de ittifaka gidecek misiniz?" diye sordu.

'Muhalefet eden her parti ile doğal ittifak halindeyiz'

Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Zaten şöyle bir şey var. Muhalefet partilerinin siyasi ahlakı varsa, iktidara muhalefet ederler. Biz iktidara karşı muhalefet eden her parti ile doğal ittifak halindeyiz zaten. İyi Parti, HDP, MHP fark etmez."

'HDP ile gönül ittifakı var'

Özel'e ayrıca HDP ile yerel seçimlerde ittifak tartışmaları da soruldu. Özel HDP ile ittifak meselesine dair, "İttifak telaşımız yok. Ama gönül ittifakı dediğimiz şey var ya. Seçmen oy vermek isterse nasıl verme diyeceğiz. O yüzden bizim ittifakımız gönül ittifakı. İttifak telaşında olanlar kaybettirmeye çalışıyor. Biz kazan kazan politikası ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullanıdı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:38
  1. Ankara
  2. CHP'den HDP'ye ittifak konusunda yeşil ışık
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YORUM YAZ

  • DallıDallı24 dk önce
    Yerli ecnebiler hdp ye oy vermeseydi baraja takılacaklardı.Kim oy istemişti hdp ye chp.farketmez zaten düşünce birlikleri aynı
Bugünkü Akit

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