CHP’den FETÖ tipi kadrolaşma

HDP ve İP’in desteğiyle göstermelik bir başarı elde eden CHP’li belediyelerin skandal kadrolaşmaları akıllara devletin kılcal damarlarına kadar işleyen FETÖ’yü getiriyor. İşte CHP’li belediyelerde yaşanan kadrolaşma skandalları...

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilecek 655 kişinin, İP ve CHP teşkilatlarından “adaletli bir şekilde” seçileceğini söyleyen CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, “Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz” diyerek, Zillet paydaşları arasındaki kadrolaşmayı itiraf etti.

Yüzde 35 CHP, 15 İP, kalan diğerleri

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB’deki kadrolaşma ile ilgili, “Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri (HDP, SP ve DP) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor” demişti.

Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ’de yaşanan mülakat skandalında, 142 kişinin girdiği sınavda 73 adayın mülakat puanın, yazılı sınavdan aldığı puana göre 10 ya da 40 puan arası düşürüldüğünü, 44 adayın ise yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen sözlü sınavlarının yükseltildiğini Akit belgeledi.

CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de usulsüz atamalarla kadrolaşmaya gidildiği Sayıştay raporlarına yansıdı.

28 Şubatvari bir fişlemeye imza atan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, ‘performans düşüklüğü’ bahanesiyle 2 bin 269 kıdemli belediye çalışanını işten çıkarıp yerine 2 bin 941 yandaşını işe aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın “bankamatik” olarak çalıştığı Beşiktaş Belediyesi’nde bin 996 olan personel sayısı yeni yönetimle 3 bin 250’yi aşarak kurum maaş ödeyemez hale geldi.

19 farklı unvanda 822 daimi işçi alımı yapılacağı duyurarak, 1 günlük göstermelik ilan veren CHP’li Yenimahalle Belediyesi, sözleşmeli olarak istihdam edilen yandaşların kadroya dâhil etti.

FETÖ’nün soru çalması gibi

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Avukat Kerami Özdemir, şunları dile getirdi: “Liyakatsiz kadrolaşma ile FETÖ’nün soru çalarak adamlarını kamuya yerleştirmesi arasında hiçbir fark yoktur. Kadrolaşmadan ve liyakatsiz atamalardan en çok CHP’liler şikâyetçi oluyormuş gibi görünseler de, haksız ve partizan kadrolaşmanın odak noktasında bizzat kendileri var. Koalisyon hükümetlerinde militanca kadrolaştıklarını görürüz. Bunun en bariz örneği ve CHP tipi kadrolaşmanın sembolü olan Mehmet Moğultay’ın, Adalet Bakanlığı’na atanacak hâkim ve savcılara yönelik yaptığı konuşmadır. Onlar için liyakat CHP’li veya ittifak ortağı olmaktır. Kendi yandaşlarına yer açabilmek için istemedikleri personeli ‘performans düşüklüğü’, ‘bankamatik’ gibi söylemlerle işten atıyorlar. İnsanları hem ekmeğinden hem de itibarından ediyorlar. İşçileri haksız olarak işten çıkarıp kamuyu tazminat yükünün altına sokuyorlar.

Çözüm mercii TBMM’dir

Avukat Bülent Demir ise, şunları ifade etti: “Yerel yönetimlerin baştan sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yapılandırmanın, kamplaşma ve hizipleşme temeli üzerine kurulduğunu birçok kez beyan etmiştim. Her parti ne yazık ki Türkiye’de kendi kamplaşmasını inşa etmiş durumda. Bununla ilgili AK Parti daha hakkaniyetli davranıyor ama CHP, HDP ve İYİ Parti fırsat bulmuşken kısa sürede kadrolaşalım ve Yeni Türkiye’nin ikbal ve istikbaline yönelik yapılanları bir an önce erkenden bozalım düşüncesiyle bu kadrolaşmayı hunharca yapıyor. Belediyelerdeki kadrolaşmanın ne insan hak ve onuruna ne de kamu vicdanına uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Böyle sakat bir sistem vardır. Hukuksal olarak bunun çözüm mercii TBMM’dir.”