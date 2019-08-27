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CHP’den çok konuşulacak HDP açıklaması!

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına yine CHP sahip çıktı. Açıklamalarda bulunan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yımaz, "HDP bizim kardeş partimizdir" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:19
CHP’den çok konuşulacak HDP açıklaması!

CHP, HDP'nin görevden alınan belediye başkanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Son olarak CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın, "HDP bizim kardeş partimizdir" sözleri tepki çekti.

“Kardeş partimizdir”

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, HDP ilçe binası önünde konuşma yaptı. Teröre destek veren belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Yılmaz, "HDP bizim kardeş partimizdir. Her daim arkasında durmaya, yanlarında olmaya hazırız. Bundan sonra bütün demokrasi güçlerinin eylemlerinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP'li belediyelerin teröre destek vermesiyle ilgili bir ifade kullanmaktan kaçınan Yılmaz, kayyum kararlarını "faşizm" olarak yorumladı. Kendi partisini ve HDP'yi "devrimci" olarak niteleyen Yılmaz, "Belediye başkanlarımızın arkasında duracağız" mesajını verdi.

"Bu terör kardeşliğidir"

Musa Yılmaz'ın açıklamalarına çok sayıda tepki geldi. Vatan Partisi Gebze ilçe Yönetimi de, Yılmaz'ın sözlerini şu sözlerle kınadı:

"Bölücü, terörist bir parti Atatürk'ün kardeşi olamaz. Bu terör kardeşliği, Amerikan kardeşliğidir. Atatürkçü CHP'li vatanseverler bu açıklamayı reddetmelidir. HDP'li belediyeler, PKK'lıları belediye kadrolarında görevlendirmişler, parasal olarak beslemişlerdir. Bu durumdaki partiyi, CHP kardeş ve devrimci parti ilan edemez."

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:19
  1. CHP
  2. HDP
  3. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz
  4. faşizm
  5. Vatan Partisi Gebze ilçe Yönetimi
  6. terör

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