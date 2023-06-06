CHP’den çok büyük skandal! Can kurtarmaya değil yıkıma göndermişler!

Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinden aylar geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçerken depremin vurduğu 11 ilde büyük hasar meydana geldi binlerce insan yaralandı. Onlarca da köy yerle bir oldu.

Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a iş makinelerini götüren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antakya-İskenderun yolunda, boş haldeki Hatay Özel Kız Öğrenci Yurdu'nun sahipleri ile hemen yanındaki oto galerinin sahipleri arasında beri anlaşmazlık vardı. Bu süreçte iki işyeri arasına istinat duvarı da örüldü. Depremde ağır hasar alan yurt binası istinat duvarı nedeniyle esneyemeyince yıkılmadı ancak yan yattı. İddiaya göre bunu fırsat bilen galeri sahipleri Halef G. ile kardeşi Adnan G., yurt binasını apar topar yıktırmak istedi. Bunun için de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi.

ARKADAŞININ YARDIMINA KOŞTU

Arkadaşının "yardım talebine" kayıtsız kalmayan Zeydan Karalar, belediyeye ait iş makinelerini Hatay'a gönderdi. Deprem sırasında yurtdışında bulunan Kerem K., daha ilk saatlerde memleketine dönerek yardım çalışmalarına katıldı. Kerem K., yurdu ziyaret ettiği sırada ise yıkılmaya çalışdığını görünce büyük şok yaşadı. Karalar kendisi de olay yerine gelerek insanlar kurtarılmayı beklerken yurt binasını hukuksuz ve izinsiz bir şekilde yıkılmasını izledi.

HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE YIKTILAR

Depremin hemen ardından yurtdışında bulunan iş yeri sahipleri, yurt binasının da hasar aldığını öğrenince şirketin önemli evrak asıllarını kurtarmak için şirket merkezinin de bulunduğu kullanılmayan yurda geldi. Şirketin önüne gelen işletme sahipleri, hemen yan tarafta Hatay Büyükşehir Belediyesinin logosu bulunan iş makinelerini gördü. Yurdun hemen yanında oto galericilik yapan A.G, yurdun sahiplerinin yanına gelerek binayı yıkmak istediklerini söyledi. İzinlerinin olup olmadığını soran şirket sahibi resmi makamların bilgisi ve onayı olmadan yapılacak yıkıma müsaade etmeyeceğini kaydetti. A.G'nin ortağı H.G. kalabalık bir grupla gelerek şirket sahibinin etrafını sararak ağır küfürler ile tehdit etti. Enkaz altında bulunan binlerce depremzedenin imdadına koşmak yerine iş makinelerini izinsiz ve hukuksuz bir yıkıma yönlendiren Adana ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri, büyük bir skandala imza attıkları yetmezmiş gibi, yaşanan olaydan bir gün sonra yurt civarındaki iş makinelerinin sayısını arttırdı. Tüm çabalarına rağmen yurt binası hukuksuz bir şekilde yıkıldı. Şirketin hiçbir evrakı da kurtarılamadı.

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CAN KURTARMAYA DEĞİL YIKIMA GÖNDERMİŞ

Şirket sahibi, şüphelilerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda birçok yakınını da depremden kaybeden yurt binası sahibi K.Ç, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi;

"Kahramanmaraş merkez ve özellikle Hatay'ın merkez ilçesi Antakya bu depremden en fazla etkilenen yer olmuştur. Resmi verilere göre deprem nedeniyle yaşanan kayıpların yarısından fazlası Antakya'da gerçekleşmiştir. Şehir incelendiğinde neredeyse ayakta duran sağlam bina kalmamıştır. Bu deprem sonrasında şehrin dış dünyayla tüm iletişimi kesilmiş, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok iş makinesi yardım ve ilk 2 gün şehre ulaşmakta büyük güçlük yaşamıştır.Hal böyle iken şehirde binlerce insanın iş makinelerine ihtiyacının olduğu bilinirken birçok büyükşehir belediyesi kilometrelerce uzaktan iş makineleri gönderirken iş makineleri enkaza gönderilmek yerine yurt binasını yıkmışlardır.Bizim iş makinelerinin enkaza gitmesinin söylemememize rağmen de ölümle tehdit edildik. Hem galeri sahipleri, hem de bu yıkıma göz yuman belediye yetkilileri bilinçli taksirle adam öldürme suçunu gerçekleştirmiştir"