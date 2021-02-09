CHP’den bir hizmet daha! Bu sefer ayı heykeli yapacak

Heykel siyaseti ile bir yerlere gelmeye çalışan CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan yaptığı bir gazeteye yaptığı açıklamada, kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi.

Başkan Özcan'ın projesi, kentte yaşayan vatandaşlardan bazılarının tepkisini çekti.

Vatandaşlar, dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu buldu.

"Ayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz"

Başkan Özcan, ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyledi.

Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz." dedi.