  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’den bir hizmet daha! Bu sefer ayı heykeli yapacak
Gündem

CHP’den bir hizmet daha! Bu sefer ayı heykeli yapacak

Heykel siyasetinden bir türlü kurtulamayan CHP'de, bu hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel gazeteye yaptığı açıklamada halkımıza 'ayı heykeli yapacağız' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:35:00 -
CHP’den bir hizmet daha! Bu sefer ayı heykeli yapacak

Heykel siyaseti ile bir yerlere gelmeye çalışan CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan yaptığı bir gazeteye yaptığı açıklamada, kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi.

Başkan Özcan'ın projesi, kentte yaşayan vatandaşlardan bazılarının tepkisini çekti.

Vatandaşlar, dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu buldu.

"Ayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz"

Başkan Özcan, ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyledi.

Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Doların hızla erimesi piyasaları hareketlendirince uzman yatırım firmalarından tahminler gecikmedi. Ziraat Yatırım firması dolar tahminini a..
İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı
Siyaset

İnce dün sinyali vermişti! İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı

Muharrem İnce'nin dün CHP'den istifa etmesi ve sonrasında yaptığı "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." sözlerinin..
Türkiye'nin başarısı tescillendi... Yükseköğretimde Avrupa'yı geride bıraktık
Eğitim

Türkiye'nin başarısı tescillendi... Yükseköğretimde Avrupa'yı geride bıraktık

Türk yükseköğretim sistemi, 2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporuna göre 5 üzerinden 5 tam puan aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay