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CHP'den bir garip seçim! Tek aday için sandığa gittiler

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'nin belediye başkanlığı için eğilim yoklaması yapıldı. Seçmenler tek aday olan Hakan Gök için sandık başına gitti.

02 Aralık 2018 Pazar 23:00
CHP'den bir garip seçim! Tek aday için sandığa gittiler

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için sandık başına gitti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 6 kişiden 5'inin eğilim yoklamasından çekilmesi nedeniyle partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için sandık başına gitti.

"Adaylarımızı çok daha önceden açıklamamız gerekiyor"

Ön seçim yapamadıklarını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Çünkü ön seçim takvimi yerel seçimlere çok yakın olduğu için kısıtlanmış bir zamana denk geliyor. Adaylarımızı çok daha önceden açıklamamız gerekiyor." dedi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:00
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Sivas
  4. Divriği

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