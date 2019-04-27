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CHP'den Başkan Erdoğan'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına CHP'den cevap geldi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:46
CHP'den Başkan Erdoğan'a cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına, "AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:46
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Faik Öztrak
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. CHP

YORUM YAZ

  • TolgaTolga5 dk önce
    Bu chp varya acilim surecini oslo da pkk ile gorusur barzani ile siwan perwerle miting yapar apo itine sayin demeyi pkk pacavrasini tasimayi suc olmaktan cikarirlar sonra da derler ki akp yapti simdi bu yorum gene yayinlanmaz cunku dogrular
  • O. UralO. Ural8 dk önce
    ç.h.p. li üst yöneticiler çok çirkefsiniz sizde zamanında Bekir bozdağa ,Taner yıldıza saldıran adamlara sahiplendiniz sarıp sarmaladınız sizde o zaman olaya sahiplendiniz sayılır sizinyaptığınız tam bir iki yüzlülük tam bir çirkeflik tam bir inkarcılık boş boş konuşmayın .nokta.
  • Cihan Cihan 9 dk önce
    Bu chp hep böyle zeytinyağı gibi üste çıkıp suçunu gizlemeye devam ettikçe bunlardan bir halt olmayancağını halk en kısa sürede anlayacak...

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