CHP'den Başkan Erdoğan'a cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına CHP'den cevap geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına, "AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu." yanıtını verdi. Ayrıntılar Geliyor...

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