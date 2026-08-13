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Gündem CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak
Gündem

CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak

Siyaset kulisleri CHP'den istifa eden iki belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddiasıyla hareketlendi. Giresun'un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere ile Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli'nin 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı ve rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öne sürüldü.

Türk siyasetinde belediye başkanları üzerinden yaşanan parti değişikliklerine yenilerinin eklenebileceği belirtiliyor. Başkent kulislerinde konuşulan bilgilere göre, bir süre önce CHP'den istifa eden iki belediye başkanının yeni adresinin AK Parti olacağı öne sürüldü.

Kulislerde geçiş için tarih de veriliyor: 14 Ağustos.

İddialara göre iki belediye başkanının katılımı düzenlenecek törenle resmiyet kazanacak ve AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Giresun'da dikkatler Erol Karadere'ye çevrildi

AK Parti'ye geçeceği konuşulan isimlerden biri Giresun'un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere.

Bir süre önce CHP'den istifa eden Karadere'nin siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, Ankara kulislerinde belediye başkanının AK Parti'ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor.

Karadere'nin 14 Ağustos'ta gerçekleştirileceği öne sürülen katılım töreninde AK Parti rozetini takacağı ifade ediliyor.

Çanakkale'de Saim Zileli hareketliliği

Kulislerde adı geçen ikinci isim ise Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli.

CHP'den istifa eden Zileli'nin geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'ya gerçekleştirdiği ziyaret, kentte siyasi hareketliliğe neden olmuştu.

Ziyaretin ardından Zileli'nin AK Parti'ye geçeceği yönündeki beklentiler daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

O ziyaret geçişin işareti mi?

Zileli'nin AK Parti İl Başkanı Kuzu ile görüşmesi, siyasi çevrelerde olası parti değişikliğinin işareti olarak yorumlandı.

Kulislerden yansıyan son bilgilere göre Zileli'nin de Karadere ile birlikte 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor.

Böylece iddiaların doğrulanması halinde AK Parti, biri Giresun'da diğeri Çanakkale'de olmak üzere iki belediye başkanını daha bünyesine katmış olacak.

Rozetleri Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü

Geçişlerle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise katılım törenine ilişkin oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre iki belediye başkanına AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takması bekleniyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan geçişlerin 14 Ağustos'ta netlik kazanması beklenirken, gözler AK Parti cephesinden ve iki belediye başkanından gelecek açıklamalara çevrildi.

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