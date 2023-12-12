CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Özgür Özel CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürürken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeel seçimler öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün bir araya geldi.

İki ismin, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldiği görüşmede, İstanbul konuşuldu.

İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyecek

İmamoğlu, İnce’nin bu görüşmede kendisine İstanbul’a destek olacağını ilettiğini anlattı. İBB Başkanı, “Çok net İstanbul’u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen İmamoğlu, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını, Özel’le paylaşacağını da aktardı.