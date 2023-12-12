  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de bu da oldu! Ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarlar bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüşebiliyor

İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu!

İmamoğlu bile buna şaşırmıştır! O karar, herkesi şoke etti! “Breh! Breh! Breh” diye duyurdu

Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin

Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Gölün hemen yanında 540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Bunlar süper ahmak! Zevzekliğin dik alasına işte böyle imza attılar! Yavşak kadar cücüğe teslim olup, uşaklık ediyorlar

Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı

Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı
Siyaset CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı
Siyaset

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:24:00 - 2023-12-12 14:06:20

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'lilerin yıpratmasıyla adaylıktan çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Özgür Özel CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürürken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeel seçimler öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün bir araya geldi.

İki ismin, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldiği görüşmede, İstanbul konuşuldu.

İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyecek

İmamoğlu, İnce’nin bu görüşmede kendisine İstanbul’a destek olacağını ilettiğini anlattı. İBB Başkanı, “Çok net İstanbul’u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen İmamoğlu, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını, Özel’le paylaşacağını da aktardı.

Muharrem İnce'ye kaset kumpasının altından o isim çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı
Muharrem İnce'ye kaset kumpasının altından o isim çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce'ye kaset kumpasının altından o isim çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!

Siyaset

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin desteği!

Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak
Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Gündem

Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?
CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

Siyaset

CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu
CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi
İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Siyaset

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?
Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Gündem

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23