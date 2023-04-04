  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den aday adaylarına yasak
Siyaset

CHP'den aday adaylarına yasak

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:41:00 -
CHP'den aday adaylarına yasak

CHP, yarın (5 Nisan Çarşamba) akşam 6 itibariyle aday adaylarının genel merkeze girmesini yasakladı.

Parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan’da listeler Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

CHP’de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılması planlanan PM’ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre bu süre zarfında aday adayları da genel merkez alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.

Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!
Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!

Gündem

Troll Bircan Yıldırım ifşa oldu: Adnan Oktar'ın CHP'li kediciği!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gizli protokol! CHP ile HDP/PKK hangi şartlarda anlaştı?
Gizli protokol! CHP ile HDP/PKK hangi şartlarda anlaştı?

Siyaset

Gizli protokol! CHP ile HDP/PKK hangi şartlarda anlaştı?

Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla
Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla

Siyaset

Mesele görmemek değil anlamamak! Seccade temizlenir de bu CHP zihniyeti asla

CHP komedisi: O oda mühürlendi! CHP’den o restorana 'seccade' baskını!
CHP komedisi: O oda mühürlendi! CHP’den o restorana 'seccade' baskını!

Siyaset

CHP komedisi: O oda mühürlendi! CHP’den o restorana 'seccade' baskını!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

CHP, hani her türlü yasağa karşıydılar, acaba tek adam kim?, diktatör kim? yasakladığınız adamlar sizin adamlarınız, siz sisin adamlarınıza yasak koyarsanız, kim bilir halkınıza nasıl yasak koyarsınız?

ramses

Allh tan millet chp ve zillete geçit vermiyor chp istidbat dönemini yaşayan insanlar bunlara bırakın oy yağmurlu hava da su vermez.müslümanlara yapmadıkları zulüm kalmadı ,ezana camiye saldırdılar ,başörtümüze kırılasıca ellerini uzattılar bunlarla asla işimiz olmaz sayemizde chp lilerde özgürlük yaşıyor her şey serbest ,adamı bodrumda döver asar chp zihniyeti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23