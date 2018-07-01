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CHP’den açık itiraf: Oylar çalınmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Önceki seçimlere göre oy çalındığı iddiaları da az. Gelen ıslak imzalı tutanaklara dayalı olarak sayım sonuçları topladık. Sayımdan kaynaklanan, sonucu etkileyecek bir rakam yok. Bizim topladığımız ıslak imzalı tutanaklar ile YSK tutanakları örtüşüyor. ‘Oy çalındı' demek pek mümkün değil.” dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:50
CHP’den açık itiraf: Oylar çalınmadı

24 Haziran seçimlerinde sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra, basına yansıyan oy oranlarının yalan olduğunu iddia ederek ortalığı birbirine katan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Önceki seçimlere göre oy çalındığı iddiaları da az. Gelen ıslak imzalı tutanaklara dayalı olarak sayım sonuçları topladık. Sayımdan kaynaklanan, sonucu etkileyecek bir rakam yok. Bizim topladığımız ıslak imzalı tutanaklar ile YSK tutanakları örtüşüyor. ‘Oy çalındı' demek pek mümkün değil.” dedi.

24 Haziran’da CHP Genel Merkezi'nde Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin başında Bülent Tezcan, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek bulundu. Açıklamaları Tezcan yaptı. Bu açıklamaların birisinde, ‘seçimin ikinci tura kaldığı' belirtildi. Oysa, sonuç farklı çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 24 Haziran akşamını Saygı Öztürk'e anlattı.

Tezan şunları söyledi:

“OY ÇALINDI DEMEK PEK MÜMKÜN DEĞİL”

Önceki seçimlere göre oy çalındığı iddiaları da az. Gelen ıslak imzalı tutanaklara dayalı olarak sayım sonuçları topladık. Sayımdan kaynaklanan, sonucu etkileyecek bir rakam yok. Bizim topladığımız ıslak imzalı tutanaklar ile YSK tutanakları örtüşüyor. ‘Oy çalındı' demek pek mümkün değil. Sonuç istedikleri gibi çıkmamış olabilir ama “oylar çalındı”dan, “oylar çalınmadı” dönemine ulaşılmasında partililer kadar gönüllülerin de büyük çabaları olduğunu ve oylarımıza sahip çıkarak kutlanmayı hak ettiklerini de ekleyelim.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:50
  1. CHP
  2. bülent Tezcan

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş7 dk önce
    bu ....................lar işine gelmedimi dansöz nana gibi kıvırırlar şerefsiz vatan hainleri dhpkk-chpkk el ele
  • hasanhasan14 dk önce
    yani mümkün ama PEK mümkün değil öylemi vatan haini
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