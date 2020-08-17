CHP'den 'Abdullah Gül' ve 'Muharrem İnce' açıklaması!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İlerleyen günlerde Muharrem İnce hakkında bir disiplin süreci başlatılması söz konusu olabilir mi?" sorusuna cevap veren CHP'li Faik Öztrak, "Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda sözleri son derece açıktır. Benim bu sözleri yorumlamam söz konusu değil. Tavsiyem bu röportajın olduğu bölümün bir kez daha okunmasıdır" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile ilgili sarfettiği sözleriyle ilgili CHP'li isimlerden gelen tepkilerle ilgili "Parti içerisinde bir Abdullah Gül rahatsızlığı mı var?" sorusunu cevaplayan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel Başkanımızın röportajda söyledikleri çok açık, çok net. Birinci sorunun cevabını ikinci sorunun altına, ikinci sorunun cevabını başka bir sorunun altına alarak yorumlamaya kalkmak abesle iştigaldir. Genel başkanımızın söyledikleri açıktır, merak eden varsa bu röportajı alıp okusun.”