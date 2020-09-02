CHP'den Abdullah Gül kararı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddiaları sonrası bir açıklama yaptı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önümüzdeki seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Abdullah Gül-CHP iddialarını biraz daha güçlendirdi.
Muhalafet kanadında yaşanan gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den, Abdullah Gül açıklaması geldi.
Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamada, Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin imkansız olduğunu söyledi.
Özel, parti adayının CHP’lileri kızdırmayacak ve rahatsız etmeyecek bir isim olacağını belirtti.
Özel ayrıca, CHP Meclis Grubu’nun cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladı.