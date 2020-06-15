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Aktüel

CHP'den 3. yıl dönümünde "Adalet Yürüyüşü" açıklaması

Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: - "Adalet yürüyüşünün 3. yıl dönümünde yine buradayız ve yine herkes için 'adalet' diyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:45:39 -
CHP'den 3. yıl dönümünde "Adalet Yürüyüşü" açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yapılan yürüyüşün 3. yıl dönümü dolayısıyla CHP'liler, yürüyüşün başladığı Ankara Güvenpark'ta bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, sözlerine adalet yürüyüşü sırasında vefat eden Hasan Tatlı'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve partililere sabır dileyerek başladı.

Akıllı, herkes için adalet istediklerini belirterek, adalet yürüyüşünün 3 yıl önce CHP Ankara İl Başkanlığı önünden başladığını hatırlattı.

"Adalet Yürüyüşünün 3. yıl dönümünde yine buradayız ve yine herkes için 'adalet' diyoruz." ifadesini kullanan Akıllı, şöyle konuştu:

"Adalet yürüyüşü sonrası umut yeşermiştir. Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Antalya’da, Mersin’de, Bolu’da, Kırşehir’de, Artvin’de ve hatta tüm Türkiye’de korku duvarları yıkılmaya başlanmıştır. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun herkes bilmelidir ki, bizler mutlaka ama mutlaka adaleti bu ülkede tekrar tesis edeceğiz."

Bu arada, basın açıklamasının yapıldığı alanda toplanan grubun sosyal mesafe kurallarına uymaması ve partililerin bir birbirlerine sarılmaları dikkati çekti.

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