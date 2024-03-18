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Gündem CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'
Gündem

CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'

Yeniakit Publisher
2024-03-18 22:48:00 - 2024-03-18 22:49:00

CHP'nin gündeme bomba gibi düşen 'para kulesi' skandalına ilişkin konuşan CHP yandaşı İsmail Saymaz, "Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ifadeye çağrılırken; CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin katıldığı Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulundu.

"Akıl alır gibi değil" 

"Burada usule aykırı işlemler var tabi ki" ifadelerini kullanan Saymaz, "Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun kardeşim? Akıl alır gibi değil." dedi.

"Bir binayı bile usulüne uygun almayı becerememişler"

'Ya bu CHP'liler çok saf ya da ikide bir kendi elleriyle kendilerini tuzağa düşürüyorlar. Anlamakta zorlanıyorum.' diyen Saymaz şöyle konuştu:

Bir binayı bile usulüne uygun almayı becerememişler. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?
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