CHP!deki ‘Mustafa Kemal’ polemiğinde yeni perde! İnce de halaya katıldı

Sivas’ta başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı dahilinde Eskişehir’e gelen Muharrem İnce, Canan Kaftancıoğlu’na sert sözler söyledi. Muharrem İnce, Mustafa Kemal polemiği dahilinde Canan Kaftancıoğlu’na şunları söyledi.

Benim adım Muharrem diye sözlerine başlayan İnce; “Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin” dedi.

Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk polemiğine giren İnce şu sözlerle Kaftancıoğlu’na çattı:

“Yaptığı cahilliktir”

İnce, Kaftancıoğlu'nu cahiilikle itham ederek; "Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur." ifadelerini kullandı.