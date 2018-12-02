CHP'deki krizin nedeni belli oldu

CHP'li Bülent Tezcan'ın İyi Parti ile olan ittifak görüşmesinden alınma sebebi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti’yle görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan’ı görevden alıp yerine, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı görevlendirdi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in haberine göre söz konusu talep İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti’nin görüşmelerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi.

Bununla birlikte Tezcan’ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP’den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

CHP’den İYİ Parti’ye: Haddinizi bilin!

Gazeteci Talat Atilla, CHP’li Bülent Tezcan’dan İYİ Parti’li Koray Aydın’a “Haddinizi bilin! Sizin varlık nedeniniz biziz!” dediğini yazdı.

Talat Atilla'nın yazısının ilgili ksımı şu şekilde "Aldığım bilgilere göre, CHP ile yaptığı ittifak görüşmelerine Aydın’ın Çine ve Söke ilçelerini isteyerek başlayan İYİ Parti, Mansur Yavaş’tan sonra MHP’den istifa eden Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’la taleplerine devam eder...

Bu isteklere kızan Bülent Tezcan, Akşener’in yardımcısı Koray Aydın’a, “Haddinizi bilin! Sizin varlık nedeniniz biziz!” deyince ipler kopar!"