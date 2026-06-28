Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!

Oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreni, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Törende yaşandığı öne sürülen bir detay ise sosyal medyada gündem oldu.

Kadir İnanır'ın cenaze törenine çok sayıda kurum, siyasi parti ve isim çelenk gönderdi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengin kapıda kalması dikkat çekti.

Oysa hala kendisini CHP Genel Başkanı sanan Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahneye yerleştirildiği görüldü.

Konuya ilişkin organizasyon yetkililerinden veya ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.