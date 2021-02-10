CHP'deki istifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek anket

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP’deki istifalara yönelik yapılan bir araştırmada, vatandaşların yüzde 51’i ‘yönetiminden memnuniyetsizlik’ yüzde 21’i ise ‘Muharrem İnce etkisi’ olarak yorumladı. Aynı çalışmada, katılımcılara, istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılması ile ilgili düşünceleri de soruldu. Yüzde 42,5’i İnce’nin memleket hareketini zayıflatacağını ifade ederken, yüzde 57,5’i ise güçlendireceğini söyledi.