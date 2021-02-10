  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'deki istifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek anket
Gündem

CHP'deki istifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek anket

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP’deki istifalara yönelik yapılan bir araştırmada, vatandaşların yüzde 51’i ‘yönetiminden memnuniyetsizlik’ yüzde 21’i ise ‘Muharrem İnce etkisi’ olarak yorumladı. Aynı çalışmada, katılımcılara, istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılması ile ilgili düşünceleri de soruldu. Yüzde 42,5’i İnce’nin memleket hareketini zayıflatacağını ifade ederken, yüzde 57,5’i ise güçlendireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:18:00 -
CHP'deki istifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek anket

CHP'de istifalar ve Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla kaynayan kazan kulisleri ve tabanı hareketlendirdi.

CHP'deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, 'CHP'deki Gelişmeler Özel Dosya' başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye 'CHP'den Muharrem İnce'nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 50,3'ü "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu
Dünya

Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu

Almanya'nın en ünlü içerik yazarlarından ve seyahat Vloggerlarından (video paylaşımcısı) Christian Betzmann, Instagram hesabından İslam'ı ka..
Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar
Dünya

Mesele S-400 değil! Mektup yazdılar

S-400'ler nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmediği bir kez daha ortaya çıktı. 50'den fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatör, Başka..
Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi
Dünya

Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunan ancak daha sonra çark eden Fransa'nın Donanması'na ait bir nükleer denizaltı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay