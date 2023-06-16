CHP'deki genel başkanlık savaşında son perde! Özgür Özel'den adaylık çıkışı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Partideki üstü kapalı başkanlık savaşına ilişkin sorulanları cevaplyan Özel, CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Genel Başkana karşı daha dikkatli olmalı." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "CHP bugün değişimi konuşuyor" dedi.

Özel, "CHP'deki herkes Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin geleceğini kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Ben CHP Grup Başkanı sıfatıyla, Sayın Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sıfatıyla ve İstanbul Büyükşehir'in seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla, Sayın Genel Başkanımız da CHP Genel Başkanı sıfatıyla son derece özenli, son derece saygılı, son derece yapıcı, partinin yüksek faydasını gözeten bir tutum içindeyiz." ifadelerini kullandı.

'Bir dakika düşünmem'

"Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusuna da cevap veren Özel, şöyle devam etti:

Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa fedakarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem.

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