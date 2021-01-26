CHP'de yeni rezillik! Tecavüz edip hamile bıraktı, düşük yapması için tekme tokat dövdü

Geçtiğimiz haftayı Giresun Bulancak’tan gelen bir parti içi taciz haberi ile kapatan CHP, yeni haftaya tüyler ürperten bir ‘tecavüz’ iddiasıyla başladı. Antalya’da CHP’li bir kadın bir ilçe başkanının tecavüzüne uğradığını öne sürdü. İddia Aksu ilçesinden geldi. 15 yıldır CHP üyesi olduğunu ifade eden Nuran Y., isimli kadın, hala görevde olan CHP ilçe Başkanı Kenan Yıldız’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde Yıldız’ın kendisine iş verdiğini ve zaman zaman ilçe binasına temizliğe gittiğini ifade eden Nurcan Y., mide bulandıran olaylar zincirini özetle şöyle anlattı: “Temizliğe gittiğim bir gün akşam eve götürme bahanesiyle beni arabasına bindirdi. Bir yere uğrayıp ölçü alacağını söyledi. Gittiğimiz yerde bulunan evin ölçülerini aldı. Yolda dönerken beni yayla evine götürdü. Araçtan inmek istemedim beni zorla arabadan indirip eve soktu ve tecavüz etti. Sonra kimseye anlatmamam için tehdit edip beni evime bıraktı. Daha sonra beni tehdit ederek kullanmaya devam etti. Hamile kaldım. Çocuğu düşürmem için beni dövdü. Adını bilmediğim bir ilaç vererek düşük yapmamı sağladı. Kimseye söyleyemedim.”

İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için “eşimden boşanıp seninle evleneceğim” sözlerine inandığını ifade eden Nurcan Y., Kenan Yıldız’a 80 bin lira para verdiğini öne sürdü. Yıldız’ın kendisini CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nde işe soktuğunu maaşı da kendisinin aldığını öne süren Nurcan Y., dilekçesinde özetle şu ifadeleri kullandı: “Bir çok kez beni darp etti. Kendisi avcı olduğu için pompalı ile aileni tararım dediği için korktum. Eski hanımın yayla evini yaktım diyerek övünürdü. Kendisinden ayrılırsam bana zarar vereceğini söyledi. Korkudan her dediğini yaptım.”

Antalya Lider gazetesinde yer alan belgelere göre Nurcan Y., maruz kaldığı şiddeti CHP’ye de aktardı. CHP Aksu ilçe başkan yardımcısına maruz kaldığı tecavüzü mesajla bildiren Nurcan Y., ancak netice alamayınca CHP Antalya İl Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulundu. Nurcan Y., aynı dilekçeyi CHP Genel Merkezi’ne de gönderdi. Üç sayfalık dilekçesinde yaşadıklarını tek tek anlattı. İçinde bulunduğu durumu Yeni Şafak’a anlatan Nurcan Y., Kenan Yıldız’ı CHP yönetimine şikayet ettiğini ancak bugüne kadar kendisine dönen olmadığını ifade etti.

Nurcan Y., şu iddialarda bulundu: “Bir CHP milletvekili ve parti yöneticileri akrabası. CHP İl merkezine şikayet ettim. Belgeler yok edildi. 2019’dan bu yana mücadele ediyorum kimseye sesimi duyuramadım. Bana zorla sahip oldu, karşı koydum ama başaramadım. Şikayet etmek istedim ama köy yeri adım çıkmasın, rezil olmayayım diye susmak zorunda kaldım. Eşimden ayrılıp evleneceğim diyerek beni sürekli kandırdı. Hanımı geldi bana ‘Senden hariç üç tane daha imam nikahlı karısı var’ dedi. Dünyalar başıma yıkıldı. Onları da istismar edip imam nikahı yaptık diye kandırmış. Hala telefonla tacize devam ediyor, 9 Ocak’a kadar beni arayıp taciz etti. Savcılığa da şikayet ettim. Bir kadın olarak onurumu şerefimi her şeyimi ayaklar altına aldı, üstelik paramı da çaldı.”