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Aktüel

CHP'de yeni Parti Meclisi, ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:14:31 -
CHP'de yeni Parti Meclisi, ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos Cumartesi günü yapacak.

Kılıçdaroğlu, yeni seçilen PM üyelerini, 8 Ağustos Cumartesi günü toplantıya çağırdı. PM'nin ilk toplantısı 12.00'de parti genel merkezinde yapılacak.

CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti.

İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.


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