CHP'de yeni Parti Meclisi, ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos Cumartesi günü yapacak.
Kılıçdaroğlu, yeni seçilen PM üyelerini, 8 Ağustos Cumartesi günü toplantıya çağırdı. PM'nin ilk toplantısı 12.00'de parti genel merkezinde yapılacak.
CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti.
İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.