CHP'de yalan çok! Yangın yüzsüzleri

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Başta İzmir, Manisa, Bolu, Aydın, Karabük, Muğla ve Tunceli olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları aralıksız süren çalışmalarla kontrol altına alınırken, algı operasyonlarıyla mücadeleye leke sürmeye çalışan muhalefet yine suçüstü yakalandı. Uçak ve helikopter desteğinin yeterli olmadığı iftirasını atan ve özellikle CHP’li belediyelere ait itfaiye ekiplerinin canla başla yangını söndürmeye çalıştığını öne sürerek kirli bir manipülasyona imza atan CHP’lilerin geçmişte verdikleri sözleri tutmadıkları ortaya çıktı.

Hani CHP’nin uçakları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ‘havadan yeterli söndürme yapılmadığı’ yalanını yayarken, geçmişte Türk Hava Kurumu bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının tek kuruş bağışta bulunmadığı öğrenildi. Dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir” sözüne rağmen THK’ya ait atıl haldeki 4 amfibik yangın uçağının hükümet eliyle onarılarak hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise beş yıl önce düzenlediği konser organizasyonunda elde edilen gelirle ‘yangın söndürme uçağı alacağını’ duyurmasına rağmen sözünü tutmadığı belirlendi. “İzmir Tek Yürek” etiketiyle 9 Eylül 2019’da düzenlenen “Orman Konserlerinde” Gazapizm, Serap Yağız, Anıl Piyancı, Oğuzhan Uğur, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu, Gripin, Halil Sezai ve Haluk Levent” gibi yandaş isimler sahne alırken, kampanyadan elde edilen paranın akıbetinin meçhul olduğu ifade edildi.

Resmen sınıfta kaldılar

Türkiye’nin ciğerleri yanarken geçmişi unutan ve yine “yangın söndürme uçakları” üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan muhalefetin aymaz tavrını değerlendiren AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “Yaz aylarında ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla mücadele konusunda hükümetimiz hızlı ve etkin müdahalelerde bulundu. 73 farklı bölgede çıkan yangınların 69’unu kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yerel yönetimler aynı başarıyı gösteremedi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte ciddi bir başarısızlık sergiledi. İzmir’in önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yangın söndürme araçları ve ekipmanları alacaklarına dair birçok vaat verdi. Bunun için konserler düzenledi. Bugün geldiğimiz noktada bu vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini görüyoruz. İtfaiye ekipmanları yetersiz, yangına müdahale konusunda ciddi eksiklikler yaşanıyor. Yangınla mücadele sürecinde kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışanlar hükümeti haksızca eleştiriyor. Hizmet sunamayan, sözlerini tutamayan yerel yönetimler, kendi hatalarını hükümete yıkmaya çalışıyorlar. Bu yapılanlar ayıptır, tam anlamıyla terbiyesizliktir. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere yangınla mücadelede büyük bir başarı gösteren hükümetin ilgili birimlerini tebrik ediyorum. Yangınla mücadelede hükümetimiz canla başla çalışıyor, ama CHP’li yerel yönetimler maalesef sınıfta kaldı.”

Bunların işi gücü şov

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat da şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin 73 noktasında aynı anda başlayan, ormanlarımızı içindeki yaşayan canlılarla birlikte yakıp kavuran yangınlar hepimizi üzdü ve seferber etti. Yangınlar CHP’li belediyelerin kontrolünde olan yerlerde çıktı. Yangınların sorumluluğunu ise PKK üstlendi. Devlet ve millet bu afet karşısında seferberlik ilan ederken, yangınlardan rant devşirmeye çalışanlar oldu! Her fırsatta ortaya çıkan bu malum kadro, afet ile mücadele etmek yerine adeta kendi sorumluluk, açık ve suçlarını örtbas etmek için iftiralar atmaya başladı. Kendi ittifak bileşeni olan PKK’yı,yine bu ittifak gereği oluşturdukları ‘kent konseyini’ ört bas edebilmek için uçak edebiyatına başladılar. Hatırlarsanız geçmiş yıllarda çıkan büyük yangın afetinde bazı büyükşehir belediye başkanları ve parti başkanları yine şov yaparak THK ait uçakları tamir edeceklerini, bakımlarını üstleneceklerini, bu işi kendilerinin yapacaklarını söyleyerek epey bir rüzgar yapmışlardı. Ne oldu o verdikleri sözler? Yine aynı kadro aynı zırıltıyı yapmaya başladı. Dertlerinin hizmet olmadığı aşikâr. Koyunlarına soktukları PKK uzantılarını atamadıları, yangınlarla alakalı kendi sorumluluklarını yerine getiremedikleri için böyle bir yola başvuruyorlar. Eğer dürüst olsalardı, önce verdikleri sözleri tutarlardı.”

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