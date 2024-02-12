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Sosyal Medya CHP’de toz duman! Tunç Soyer yandaşları kazan kaldırdı
Sosyal Medya

CHP’de toz duman! Tunç Soyer yandaşları kazan kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-12 12:52:00 - 2024-02-12 14:05:47

İzmir'de seçim savaşı giderek kızışırken Büyükşehir Belediye bürokrasisi de çok hareketli. Mevcut Başkan Tunç Soyer, tekrar aday gösterilmeyince yandaşları kazan kaldırdı. Görüntüler sosyal medya da gündeme oturdu.

CHP’lilerin hizmete oy vermediğini söyleyen Tunç Soyer’in yandaşları kazan kaldırdı. Soyer’in destekçisi bir grup CHP İzmir İl Binası önünde eylem yaptı.

CHP İzmir İl Binası önünde toplanan Tunç Soyer destekçileri, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunç Soyer’in yeniden belediye başkan adayı gösterilmesini talep etti.

Neptün Soyer: CHP ve Özel halkı kandırdı

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Genel Başkan Özgür Özel ve CHP yönetimiyle ilgili sert bir paylaşım geldi. Neptün Soyer, sosyal medyada HAYTAP Başkanı Esin Önder'in bir videosunu kendi hikayelerinde paylaşırken, CHP ve Özgür Özel'i "anket yaptırdık" diyerek halkı kandırmakla suçladı. Videoda Soyer'in görüntülerinin yanı sıra ekranda "İzmir için ne güzel işler yaptınız ve halen devam ediyorsunuz.

Değişime meraklı anket vs. yaptık diye halkı aldatan CHP ve Özgür Özel bunları görseydi" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.
Neptün Hanım, gerek başkan eşi ve gerekse de İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı olarak 5 yıl boyunca kentin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Bu saatten sonra bu tür paylaşımlar yapmak Tunç Soyer'e ne fayda sağlar ki?

 
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