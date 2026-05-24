CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli'de dikkat çeken bir geçiş yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Furkan Şengül, mevcut görevinden ve partisinden istifa kararı aldı. Şengül, istifasının ardından AK Parti’ye üye oldu.

Katılımın ardından hoş geldin mesajı yayımlayan AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, partilerine olan genç katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün Çardak’ta gençliğin inancını, heyecanını ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan güvenini bir kez daha gördük. Çardak CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Gençlik ailemize katılan kardeşimize hoş geldin diyor; bu kutlu yürüyüşte birlikte yol alacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rozetini takarken gördüğümüz şey sadece bir parti değişikliği değil; gençliğin hizmet siyasetini, eser ve gönül belediyeciliğini tercih etmesidir. AK Gençlik olarak ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Gençliğin enerjisiyle, Türkiye’nin yarınları için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.