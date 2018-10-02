CHP'de peş peşe istifa kararları!
CHP'de resmi olarak istifasını sunan Bayındır eski İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek'in ardından, Aliağa ve Dikili ilçe başkanlarının da istifa etme kararı aldığı belirtildi.02 Ekim 2018 Salı 16:43
İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun devam etmeme ve yerel seçimlerde aday olmama kararı sonrasında CHP'nin İzmir'e bağlı Aliağa ve Dikili ilçe başkanları da görevi bırakma kararı aldı. Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, istifa dilekçesini il başkanlığına teslim edeceğini belirtti.
İstifa eden ilçe başkanlarının dışında da hem yerel seçimler için hem de Kılıçdaroğlu yönetimini protesto amaçlı istifaların olacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında.
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