CHP'de peş peşe istifa kararları!

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun devam etmeme ve yerel seçimlerde aday olmama kararı sonrasında CHP'nin İzmir'e bağlı Aliağa ve Dikili ilçe başkanları da görevi bırakma kararı aldı. Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, istifa dilekçesini il başkanlığına teslim edeceğini belirtti.

İstifa eden ilçe başkanlarının dışında da hem yerel seçimler için hem de Kılıçdaroğlu yönetimini protesto amaçlı istifaların olacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında.