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CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi

CHP'nin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için imza veren 12 Parti Meclisi üyesi, talebini geri çekti.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:12
CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi

CHP'de 12 Parti Meclisi (PM) üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti. 

Partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi, 16 Şubat'ta olağanüstü PM çağrısı yaptı.

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti genel merkezine ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye alarak, üyeleri 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bugün çağrı talebinde bulunan 12 üye, söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekti. 

Çağrı heyeti adına yapılan açıklamada, söz konusu çağrının CHP örgütünün ve seçmenlerin talep ve rahatsızlıklarının demokratik araçlarla ve doğru zamanda değerlendirilmesini önemseyen bir anlayışın sonucu olduğu vurgulandı.

CHP'nin katılımcı, çoğulcu demokrasi geleneği ve kurucu değerlerinin de bu anlayışı zorunlu kıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ne yazık ki YSK takvimini ve parti tüzüğümüzü de göz önüne alarak yaptığımız uyarıların hepsi göz ardı edilmiş, dilekçemizin genel merkezimize ulaştığı andan itibaren, söz konusu toplantı için yeterli zaman olmasına rağmen, olağanüstü PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz süresinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmuştur. Yaşanılan bu durumla, ne yazık ki örgütümüzün ve CHP'ye gönül veren milyonların sesini duymaya ve bu sesle ortaklaşarak partimizin gücünü ve başarısını artırmaya dönük bir fırsatın kaçırılmış olduğu açıktır. Ancak Genel Merkezimiz tercihini bu yönde kullanmıştır. 

Gelinen noktada, kasıtlı olarak gündemsiz bırakılan Parti Meclisimizin toplanması, anlamını, faydasını ve gerekliliğini yitirmiştir. Bu şartlar altında faydasını yitirmiş, gündemi ortadan kaldırılmış bir PM toplantısı yapmanın, doğası gereği anlamı olmayacağı gerekçesiyle olağanüstü toplantı talebimizi geri çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da, partimizin tüm adaylarının seçimlerde en iyi sonucu alabilmesi için sahada ve her alanda hep birlikte, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:12
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