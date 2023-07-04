CHP’de o isim de Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı! Böyle rest çekti

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldıranlar kervanına eski Bakan Fikri Sağlar da katıldı. Sağlar, solak Birgün gazetesindeki yazısında, “Genel Başkan partinin tek hâkimi değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Sağlar, özetle şunları kaydetti:

“Çağdaş, laik ve demokratik bir ülke olabilmek için CHP, gerçek misyonu ve vizyonuna geri dönmelidir.

Bugüne uygun yapısal değişimler gerçekleştirilmeli, “Üyeler” ön plana çıkarılmalı,

İlçe, il yönetimleri yerel, Genel Başkan ise tüm CHP üyeleriyle seçilmelidir.

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Belediye Başkan adayları, milletvekilleri adayları ve il genel meclis üyeleri adaylarını o ilin tüm üyeleri seçmelidir… Delegelik sistemine son verilmelidir.

Güçlü genel sekreterlik oluşturulmalı.

Partide söz ve karar hakkı üyelerde olmalıdır.

PM ise üyelerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak politikayı belirler, MYK da o politikayı uygular…

Genel Başkan partinin tek hâkimi değildir.”