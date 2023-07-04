  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP’de o isim de Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı! Böyle rest çekti
Medya

CHP’de o isim de Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı! Böyle rest çekti

Yeniakit Publisher
2023-07-04 14:39:00 -
CHP’de o isim de Kılıçdaroğlu’na kazan kaldırdı! Böyle rest çekti

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldıranlar kervanına eski Bakan Fikri Sağlar da katıldı. Sağlar, solak Birgün gazetesindeki yazısında, “Genel Başkan partinin tek hâkimi değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’na rest çekti.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na kazan kaldıranlar kervanına eski Bakan Fikri Sağlar da katıldı. Sağlar, solak Birgün gazetesindeki yazısında, “Genel Başkan partinin tek hâkimi değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Sağlar, özetle şunları kaydetti:

“Çağdaş, laik ve demokratik bir ülke olabilmek için CHP, gerçek misyonu ve vizyonuna geri dönmelidir.

Bugüne uygun yapısal değişimler gerçekleştirilmeli, “Üyeler” ön plana çıkarılmalı,

İlçe, il yönetimleri yerel, Genel Başkan ise tüm CHP üyeleriyle seçilmelidir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediye Başkan adayları, milletvekilleri adayları ve il genel meclis üyeleri adaylarını o ilin  tüm üyeleri seçmelidir… Delegelik sistemine son verilmelidir.

Güçlü genel sekreterlik oluşturulmalı.

Partide söz ve karar hakkı üyelerde olmalıdır.

PM ise üyelerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak politikayı belirler, MYK da o politikayı uygular…

Genel Başkan partinin tek hâkimi değildir.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23