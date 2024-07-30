CHP’de neler oluyor böyle? Bu defa kazan çok fena kaynayacak

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, CHP içindeki güç mücadelesinin gerilimli bir görüntü verdiğini belirtti. Bengin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilimin kameralar önünde söz düellosuna dönüştüğünü ifade etti. CHP içinde iktidar hesaplarının partideki soğuk savaşı tetiklediğini vurgulayan Bengin, CHP'deki iktidar hesaplarının ülkeye değil partiye yönelik olduğunu söyledi. İşte Tunca Bengin’in yazısının ilgili bölümü:

“(…) CHP kendi içinde (…) doğrudan güç mücadelesine odaklı gerilimli bir görüntü veriyor. Hem genel başkanlık hem de 2028’e dönük Cumhurbaşkanı adaylığı hesapları nedeniyle tam anlamıyla bir soğuk savaş süreci var... Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun çıkışları ve sahaya inmesi de Genel merkezdeki rahatsızlığı hepten tetiklemiş durumda. Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim artık kameralar önünde söz düellosuna dahi dönüştü... Karşılıklı sarfedilen sözlerle iki cephe arasındaki salvolar kurmaylara, hatta teşkilata da yansıyor...İmamoğlu ve Yavaş arasında ise açık edilmeyen ama derinlerde süregelen rekabet de kızışıyor. Tabii bir de şimdilerde pek öne çıkmayan ama CHP’nin tarihinden, kodlarından kaynaklanan ve eskilerden bu yana süregelen çekişmelere, hiziplere dönük bildik bir damar da var... Kim kimle beraber, kimin yanında belli değil..Dolayısıyla Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultay sonrası artık kavgalar geride kaldı, birlik beraberlik dönemi diyen ve 31 Mart seçimlerinde gelen başarıyla özgüveni artan CHP’de “iktidar hesapları” pik yapmış durumda. Ama bu ülkeye değil yine partide iktidar olmaya yönelik... Biri “Kalk, o koltuk benim hakkım” inadında, diğeri “Değişimse gerekeni yaptım, başarıya koşuyoruz” iddiasında. Gözlerini ülkenin en tepe koltuğuna diken aktörler de benim önümü hangisi açar düşüncesiyle tahterevalli siyaseti yapıyor. (…)”



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