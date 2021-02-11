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Gündem CHP'de Muharrem İnce korkusu! Milletvekillerinden sonra teşkilat da harekete geçti
Gündem

CHP'de Muharrem İnce korkusu! Milletvekillerinden sonra teşkilat da harekete geçti

Muharrem İnce’nin CHP’den istifa etmesiyle CHP teşkilatlarında başlayan istifa furyası partiyi karıştırmaya devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak İnce’nin istifasının ardından partiden yaşanacak kopuşlar için her ne kadar ''sel gider kum kalır'' dese de CHP’nin istifa dalgasının büyümesinden endişe ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:05:00 -
CHP'de Muharrem İnce korkusu! Milletvekillerinden sonra teşkilat da harekete geçti

CHP'nin tek adam partisi olduğunu ve artık bir tabela partisi haline geldiğini söyleyerek istifa eden Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, her geçen gün kadrosunu büyütüyor. CHP'nin mevcut ve eski milletvekillerinin istifa edip İnce'nin hareketine katılmasıyla başlayan İnce dalgası CHP teşkilatlarına da sıçradı. Daha önce de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı.

CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrılmıştı. Son olarak da CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etmiş ve toplu istifa kararı, ilçe yönetiminin düşmesine neden olmuştu.

e-devlet üzerinden istifa ediyorlar

42 yıldır CHP'de siyaset yapan Muharrem İnce, mevcut CHP yönetimine eleştiriler yönelterek gerekçeli şekilde istifasını duyurmuş ve e-devlet üzerinden istifa ederek CHP ile yollarını ayırmıştı.

İnce'nin istifasının ardından yaşanacak olası ayrılışları CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sel gider kum kalır" sözleriyle küçümsese de İnce'nin oluşturduğu istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Parti teşkilatları İnce'nin hareketine katılmak için bir bir e-devlet üzerinden istifa etmeye başladı.

Son olarak Sultangazi CHP ilçe teşkilatı istifa ederken önümüzdeki günlerde bu istifa furyasının CHP teşkilatlarını iyice saracağı konuşuluyor.

Milletvekilleri ile başlayan dalga teşkilatlara sıçradı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa edip Memleket Hareketi'ne katılmaların duyurulmasının ardından, CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da İnce'nin Memleket Hareketi'ne dâhil olacaklarını açıkladı. Milletvekillerinden sonra CHP teşkilatlarının da İnce'nin yanında siyaset yapacaklarını kamuoyu ile paylaşmaları CHP yönetiminin bu istifa dalgasının büyümesinden endişe etmesine yol açtı.

CHP üyesi vatandaşlar da e-devlet üzerinden istifa ediyor

İnce'nin e- devlet üzerinden istifa etmesiyle pek çok CHP üyesi vatandaş da CHP'den istifa etmeye başladı. E-devlet üzerinden istifa eden İnce'yi destekleyen partililer, istifa etmelerinin ekran görüntülerini ise sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Yorumlar

Yurttaş

CHP Canan hanım partisi olmuş konuşanı atıyorlar ,etekleri tutuştu
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