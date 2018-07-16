CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, delegelere çağrı yaparak noterli imza sürecine destek vermelerini istedi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde patlak veren kurultay krizi gitgide büyüyor. CHP milletvekili Yaşar Tüzün, "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı." dedi
Büyük Kurultay Delegelerine mesaj yollayan TBMM eski Başkanvekili Tüzün şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Kurultay Delegesi Arkadaşım; Bugün Saat:11.00'de TBMM'de düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla DEĞİŞİM ve UMUT kurultayımız için çağrıda bulunacağız. Seçimli Olağanüstü Kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz."
YORUM YAZ