CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde patlak veren kurultay krizi gitgide büyüyor. CHP milletvekili Yaşar Tüzün, "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı." dedi

Büyük Kurultay Delegelerine mesaj yollayan TBMM eski Başkanvekili Tüzün şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kurultay Delegesi Arkadaşım; Bugün Saat:11.00'de TBMM'de düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla DEĞİŞİM ve UMUT kurultayımız için çağrıda bulunacağız. Seçimli Olağanüstü Kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz."