CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Özgür Özel, "mutlak butlan" kararını hukuken tanımadıklarını bir kez daha vurguladı. Kılıçdaroğlu ile aralarında bir uzlaşma olduğu yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Özel, şunları söyledi:

"Tanımadığımız Kararla Uzlaşmayız"

"Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla da uzlaşacak halimiz yok."

"Grup Toplantılarını Ben Yapacağım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız" yönündeki açıklamalarının gölgesinde konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarına katılmasına ilişkin bir beklentisinin olmadığını belirtti. Özel, "Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay toplanana kadar grup toplantılarını ben yapacağım" diyerek parti içindeki otoritesini koruyacağı mesajını verdi.

Gözler 40 Günlük Kurultay Takviminde

Parti içindeki tartışmaları sonlandıracak tek yolun kurultay olduğunu ifade eden Özel, tüzük gereği sürece dikkat çekti:

"Herkesin beklediği tek şey, kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, yani 40 gün gibi bir süre içerisinde toplanması ve partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesidir."

Özgür Özel, konuşmasında 3 yıl önce de benzer bir süreçten geçerek Grup Başkanı seçildiğini hatırlatarak, partinin bu krizden güçlenerek çıkması gerektiğini vurguladı. CHP kulislerinde ise şimdi gözler, 40 gün içerisinde yapılması planlanan kurultay sürecine çevrilmiş durumda.