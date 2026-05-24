CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest
CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

CHP içerisinde yaşanan şaibeli kurultay davasında mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesiyle başlayan süreç, parti içinde yeni bir tartışma dönemini tetikledi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece dair hamleleri karşısında net bir duruş sergileyen Özgür Özel, bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından partisinin Grup Başkanı seçildi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Özgür Özel, "mutlak butlan" kararını hukuken tanımadıklarını bir kez daha vurguladı. Kılıçdaroğlu ile aralarında bir uzlaşma olduğu yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Özel, şunları söyledi:

"Tanımadığımız Kararla Uzlaşmayız"

"Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla da uzlaşacak halimiz yok."

"Grup Toplantılarını Ben Yapacağım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız" yönündeki açıklamalarının gölgesinde konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarına katılmasına ilişkin bir beklentisinin olmadığını belirtti. Özel, "Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay toplanana kadar grup toplantılarını ben yapacağım" diyerek parti içindeki otoritesini koruyacağı mesajını verdi.

Gözler 40 Günlük Kurultay Takviminde

Parti içindeki tartışmaları sonlandıracak tek yolun kurultay olduğunu ifade eden Özel, tüzük gereği sürece dikkat çekti:

"Herkesin beklediği tek şey, kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, yani 40 gün gibi bir süre içerisinde toplanması ve partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesidir."

Özgür Özel, konuşmasında 3 yıl önce de benzer bir süreçten geçerek Grup Başkanı seçildiğini hatırlatarak, partinin bu krizden güçlenerek çıkması gerektiğini vurguladı. CHP kulislerinde ise şimdi gözler, 40 gün içerisinde yapılması planlanan kurultay sürecine çevrilmiş durumda.

seviyesine göre muamele

özöz parti binasından polisçe değil bekçi tarafından atılmalıdır

SELAM

EYYY ÖZEL LEJÜNER , AVRUPADAN KİMLERDE MUTLAK BUTLAN KARARINI TANIMA DİYEN OLDU ? EMANETÇİ PİYON BAŞKAN DİYORLAR SANA.
