CHP'de kritik tarih açıklandı

CHP'nin kritik Parti Meclisi'nin toplanacağı tarih belli oldu.

Parti Meclisi 16 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda CHP'nin "beşinci grup" belediye başkan adayları belirlenerek, kamuoyuna ilan edilecek. Toplantıda, İYİ Parti ile yürütülen seçim iş birliği müzakerelerinde CHP'de bırakılan yeni il ve ilçe adayları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanması bekleniyor.