CHP'de kritik tarih açıklandı
CHP'de parti meclisinin toplanacağı kritik tarih belli oldu. Buna göre, Parti Meclisi 16 Ocak'ta toplanacak.11 Ocak 2019 Cuma 16:40
CHP'nin kritik Parti Meclisi'nin toplanacağı tarih belli oldu.
Parti Meclisi 16 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda CHP'nin "beşinci grup" belediye başkan adayları belirlenerek, kamuoyuna ilan edilecek. Toplantıda, İYİ Parti ile yürütülen seçim iş birliği müzakerelerinde CHP'de bırakılan yeni il ve ilçe adayları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanması bekleniyor.
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