CHP'de koltuğa bir bir talip daha çıktı!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve eski milletvekili İlhan Cihaner’in çağrısıyla bir grup milletvekilince oluşturulan ve mevcut parti yönetimini eleştirerek sol siyaset vurgusu yapan “Gelecek için Biz” ekibi de olağanüstü kurultay için “açık çağrı” yaptı.

Yapılan açıklamada, adil ve güvenli koşullarda olmayacağı bilinerek girilen 24 Haziran seçimlerinin CHP adına “açık bir başarısızlıkla” sonuçlandığı ifade edilerek, “24 Haziran seçim sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken CHP’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis’i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir” denildi.

“BÖKE ADAYIMIZ”

Yol TV'de yayınlanan Güne Bakış programına telefon ile bağlanan CHP Milletvekili Ali Şeker kurultaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Berfin Güzel'in "Siz de Muharrem İnce'yi mi desteklemeyi düşünüyorsunuz yoksa bir aday çıkarma planınız var mı?" sorusu üzerine Şeker, Böke'yi aday göstereceklerini söyledi. Şeker, "Biz Selin Saye Böke'nin adaylığını isteyen, düşünen arkadaşlarız. Ve bu sadece saydığımız dört milletvekili arkadaşla sınırlı değil. Bir çok kurultay delegesinin bu yönde talepleri var. Ancak bu süreçte durum nasıl olur, Selin Hanım bu konuda ikna olur mu onu zaman gösterecek. Bu kurultay imza günü 15 günün arkasından 45 günlük bir süre var. Yaklaşık iki aylık bir dönem. Bu süreç içerisinde nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz ama bizim fikrimiz daha çok Selin Hanım'ın aday olması yönünde.".