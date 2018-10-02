CHP’de Kocaoğlu depremi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP genel merkezine yönelik değişim çağrısını yineleyerek, “O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. En büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi CHP’li bir başka arkadaşıma devretmektir” dedi.

15 yıllık efsane söndü

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, “14,5 yıldır çok çalışma temposu içindeydim. Tamamıyla İzmir, İzmirliler için çalışmaya, üretmeye konsantre oldum. Ben bu noktayı geçen seçimlerde koymayı planlamıştım ancak Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. ”

“Değişimde ısrarcıyım”

“24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı” yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, “O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım.”

CHP’de seçim kazanı kaynıyor

Öte yandan; son seçim hezimetinden beri CHP’de bir türlü durulmayan sular, bu kez yerel seçimler için kaynıyor. CHP Genel Merkezi 2019 Mart yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde ön seçim yapılmayacağını açıklayarak tabanın ve partinin önde gelen bazı isimlerin tepkisine neden oldu. Kılıçdaroğlu ve MYK’ya tepki, Fikri Sağlar ve halen Belediye başkanı olan ve tekrar aday olmak isteyen başkan adaylarından geliyor.

Sosyal medyadan tepki

CHP içindeki ayrışma sosyal medya üzerinden gözler önüne seriliyor. Fikri Sağlar, “Önseçim azimdir!” derken, CHP’li İlhan Cihaner de “Siyasetsizliğe dair bir özeleştiri yapmanın ve nasıl bir yerel yönetim politikası izleneceğini tartışmanın şimdi tam sırası” ifadeleriyle tartışmalara dahil oldu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Yalçınkaya ise Ankara’da yeniden Mansur Yavaş isminin konuşulmasına isyan etti.