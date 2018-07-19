CHP'de kimler Kılıçdaroğlu'nu istemiyor?

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimden hezimetle çıkan Muharrem İnce'nin CHP'de kurultay için gösterdiği çaba partiyi böldü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen partinin bir kısım üyeleri İnce'yi desteklerken bir kısım değişim taraftarı üye ise Kılıçdaroğlu'nun gitmesinin çözüm olmadığını parti mantığında bir değişim olması gerektiğini savunuyor.

Kurultay için imza çalışmasına başlayan İnce ve taraftarlarına karşı Kılıçdaroğlu ve yönetimi ise net bir tavır sergiliyor...

Peki, parti içinde Kılıçdaroğlu'nun gitmesini kimler istiyor? İnce'nin genel başkan olmasını isteyen isimler kimler? Partide değişim söyleminin altında neler var? CHP, bu ortamda yerel seçimlere nasıl hazırlanacak?

24 Haziran seçimleri CHP'de yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Daha önce kurultaylarda iki kez Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden sonra parti içerisinde yeniden genel başkan adayı olarak hazırlıklara başladı. Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen parti tabanı İnce'nin alternatif olduğuna inanmaya başladı. Fakat Kılıçdaroğlu ve yönetimi CHP'de kurultay gündemi olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Daha sonra Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi yapıldı ve kurultay gündemi olmadığı bir kez daha vurgulandı. Herkesin aklında ise "Kılıçdaroğlu ve İnce anlaştı mı?" sorusu vardı. Fakat Muharrem İnce'nin taraftarlarının başlattığı imza kampanyası bu sorunun cevabı oldu.

KİMLER DEĞİŞİM İSTİYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hemen hemen herkes bir değişim talep ediyor. Bir kesim CHP'li isimler, partinin Atatürkçülük'ten uzaklaştığını savunuyor ve yeniden Atatürk ilkelerine göre bir değişim gerçekleştirilmesi taraftarı... Bir diğer kesim ise CHP'de lider değişimi olması gerektiğini savunuyor. Değişim taraftarı bazı kesimler ise partinin yüzde 25'lerde olmasını gerekçe göstererek bir değişim talep ediyor.

PARTİLİLERİN RAHATSIZ OLDUĞU KONULAR

CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'ndan rahatsız olan bir kesim var. İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi sağ partilerle ittifak kurulması partinin solcularını kızdırmıştı. Ayrıca parti tabanı HDP ile kurulan bağdan da rahatsız. PKK ile arasına mesafe koymayan bir parti ile nasıl bir arada olunur sorusu parti tabanında bir hayli soruluyor. HDP'nin barajı aşması için CHP'⁬den kayan oylar ve CHP oylarının azalması da rahatsızlığın ana nedenlerinden biri.

KILIÇDAROĞLU'NU KİMLER İSTEMİYOR?

Özellikle parti içerisindeki değişim talep eden kesimlerden eski CHP'li ve kemalist kesim Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle istifa etmesi gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin Atatürkçülük'ten uzaklaştığını düşünenler de bu isimler. Bunların başında Şahin Mengü, Onur Öymen, Canan Arıtman gibi isimler geliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun parlattığı isimlerden Selin Sayek Böke de değişim istiyor.

MUHARREM İNCE'Yİ İSTEYEN KESİM ÇOĞUNLUKTA MI?

CHP'de Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen kesim genelde tabandan bir kesim. Fakat önemli isimler de İnce'ye destek veriyor. İnce'ye destek veren isimlerin başında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geliyor. İnce'ye Parti Meclisi ve İl-ilçe başkanlıklarından da önemli destekler söz konusu...

KILIÇDAROĞLU'NUN GİTMESİ ÇÖZÜM DEĞİL DİYENLER AĞIRLIKTA

İnce'nin son imza toplama hamlesinin ardından kurultay için direnmeye devam eden Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gitmesinin çözüm olmadığını savunan birçok isim var. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Tuncay Özkan, Bülent Tezcan gibi isimlerin yanında Gürsel Tekin ve Ergun Özbudun gibi isimler de değişimin çözüm olmadığını düşünen isimler arasında. Deniz Baykal ise yaptığı açıklamada değişimin taraftarı olduğunu fakat imza ile kurultay talebinin partiye zarar verdiğini söylemişti.

YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIYOR, İŞLER ZORLAŞIYOR

CHP'nin parti içi kavgaları hızını arttırırken bir taraftan da yaklaşan yerel seçimler yaklaşıyor. Parti yönetimi ısrarla yerel seçimlere hazırlandığını söylese de içten içe yükselen kurultay sesleri hazırlıkların önüne geçiyor. En son yaşanan istifalar da bunun bir göstergesi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının tek tek istifa etmesi ve değişim talep etmesi CHP yönetimin için işlerin hiç de yolunda gitmediğini gösteriyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde bir yerel seçim çalışması yapan CHP'nin yerel seçimlerde bir başarı elde etmesi zor görünüyor...

Türkiye Haber Merkezi