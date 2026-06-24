CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası peş peşe istifalar gelmeye devam ederken Ankara kulislerinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Sinan Burhan, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ile ilgili flaş gelişmeler aktardı. Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek. Peki Özgür Özel yeni parti kuracak mı? İşte CHP'de yaşanan sıcak gelişmeler...

CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve parti içindeki gerilim sürerken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

Burhan, CHP'de yeni istifaların kapıda olduğunu öne sürerken, yeni parti hazırlıklarına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

'İSTİFALARI DURDURAMIYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki istifaları durdurmakta zorlandığını savunan Burhan, "Özgür Özel tarafında çok ciddi bir gaz birikmesi var. Özel artık kendisine yakın olan vekillerin istifasını engelleyemez hale geldi" dedi.

Burhan, CHP'li Müslim Sarı'nın kurultay sürecine ilişkin açıklamalarının da parti yönetiminde moralleri bozduğunu öne sürerek, söz konusu sürecin yaklaşık bir yıl sürebileceğini ve bu nedenle parti yönetiminin umutlarını büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti.

CHP'DE TOPLU İSTİFA HAREKETİ

Burhan, CHP'de asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta yaşanacağını öne sürerek, "Özel'in son grup toplantısının ardından 1 Temmuz'da beklenen toplu istifalar başlayacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL O TARİHRTE YENİ PARTİSİNİ STARTINI VERECEK

Sinan Burhan'ın gündeme taşıdığı bir diğer kulis ise yeni parti hazırlıkları oldu. Burhan, 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümünde yeni oluşumun parti programını, kadrolarını ve yol haritasını açıklamayı planladığını öne sürdü.

Parti için konuşulan "Yürüyüş" ismine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burhan, bu ismin bazı çevrelerde fazla sol ve marjinal bir çağrışım yaptığı yönünde eleştiriler bulunduğunu belirterek, daha geniş kitlelere hitap edecek farklı bir isim üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.