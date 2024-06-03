CHP’de işler karışık! O isim, yeni bir parti mi kuruyor

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP içindeki liderlik çatışmalarını değerlendirdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki pozisyonu üzerine yaşanan tartışmaları masaya yatıran Özçelik, "CHP’de işler karışık. Yeni bir parti doğurur mu bilmiyorum. Ama bu hamurun daha çok su çekeceği kesin" dedi. Özçelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP’de ortalık hareketli.

Yerel seçimler sonrası oluşan hava dağılıyor.

Partide tekrar iç mücadele öne çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu…

Yeniden sahalara döner mi?

Şimdi bu tartışılıyor.

CHP’de sular erken ısındı.

Bakalım kaynayacak mı yoksa ılık mı kalacak?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışları…

Belli ki başına gelenlere çok içerlemiş.

Sürekli “hançer”den söz ediyor.

Son yaptığı açıklama…

İçinde bulunduğu durumun özeti.

Bazı sırları ifşa etmeye başladı.

PM’de “aday ol” baskısı yapanlar…

Sonra da tam tersi tavır alanlar…

Yakın çevresinde “ikili” oynayanlar…

“Kral öldü, yaşasın yeni kral!” diyenler…

Kılıçdaroğlu’nun durmayacağı açık.

“Köşesinde otursun.” diyenlere tepkisi de bundan.

(...) CHP’de işler karışık.

Yeni bir parti doğurur mu bilmiyorum.

Ama bu hamurun daha çok su çekeceği kesin."