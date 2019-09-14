CHP'de heykel belediyeciliğine tam gaz devam

Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan CHP'li belediyeler yine hizmet yerine heykeli seçti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı'nda başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş ve Metal" konulu çalıştaya bu yıl Türkiye'den Bahadır Çolak, Evrim Çamoğlu, Kosova'dan Butrint Morina, Romanya'dan Florin Strejac, İtalya'dan Francesco Mazzotta, Hollanda'dan Jerome Symons, İran'dan Majid Haghighi ve Belarus'tan Valiantsin Borzdy katılacak.

Çalışma 30 gün sürecek

Sanatçılar eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak ve çalışmalar halka açık olacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.