CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi
Koltuk kavgalarının eksik olmadığı CHP'de yeni bir skandal patlak verdi. Gürsel Tekin’i görmek için İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Sarıyer Üyesi Şengül Yılmaz’ın ihracı talep edildi.
CHP’de Özgür Özel yönetimi tarafından Milli Şef dönemini mumla aratacak skandal bir adım atıldı.
Gürsel Tekin’i görmek için İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Sarıyer Üyesi Şengül Yılmaz’ın ihracı talep edildi.
CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Yılmaz için alınacak karar merak konusu oldu.
Şengül’ün başına gelenler tepki uyandırdı.
Akıllara ise CHP’de ve ülkede otoriter hatta totaliter anlayışın hakim olduğu Milli Şef dönemi geldi.
Gündem
CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: “Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi”
Siyaset
CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
Siyaset
CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
{relation id:1965871 slug:'chpli-bozbey-cark-etti-topu-millete-atti-talep-belediye-baskanlarindan-degil-kamuoyundan-geldi'}