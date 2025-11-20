  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi
Gündem

CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’de Gürsel Tekin’e selam veren yanıyor! İl binasına giden üye için ihraç talebi

Koltuk kavgalarının eksik olmadığı CHP'de yeni bir skandal patlak verdi. Gürsel Tekin’i görmek için İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Sarıyer Üyesi Şengül Yılmaz’ın ihracı talep edildi.

CHP’de Özgür Özel yönetimi tarafından Milli Şef dönemini mumla aratacak skandal bir adım atıldı.

Gürsel Tekin’i görmek için İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Sarıyer Üyesi Şengül Yılmaz’ın ihracı talep edildi.

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Yılmaz için alınacak karar merak konusu oldu.

Şengül’ün başına gelenler tepki uyandırdı.

Akıllara ise CHP’de ve ülkede otoriter hatta totaliter anlayışın hakim olduğu Milli Şef dönemi geldi.

CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: "Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi"
CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: “Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi”

Gündem

CHP’li Bozbey çark etti, topu millete attı: “Talep belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi”

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

Siyaset

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

Siyaset

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

{relation id:1965871 slug:'chpli-bozbey-cark-etti-topu-millete-atti-talep-belediye-baskanlarindan-degil-kamuoyundan-geldi'}

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

helal chp varol

ne kadar demci ve kemalci varsa ihrac edin chpyi bunlar bu hale getirdi

hasel

CHP de bitti.Ö.Özel de bitti.Boşuna kendilerini avutuyorlar.Böyle ANAMUHALEFET olmaz olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23