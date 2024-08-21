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Gündem CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası
Gündem

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

Yeniakit Publisher
2024-08-21 23:40:00 -
CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yılan hikayesine dönen ayak kırığı ile ilgili olduğu iddia edilen şok bir açıklama geldi.

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağının kırılmasına yönelik bomba bir paylaşımda bulundu

Ayağından vurulduğu iddia edilen CHP lideri Özgür Özel, Manisa'daki evinde ahşap merdivenden düştüğünü ve çatlak ya da doku zedelenmesi yaşadığını söyledi. Hastanede çekildiği filmlerin E-Devlet'te kayıtlı olduğunu söyleyen Özel vurulma iddiasını reddetti.

"Topuk üstü düştüm"

Ayağının nasıl kırıldığına ilişkin açıklama yapan Özel, "Manisa'da evde ahşap merdivende iki - üç basamak kala topuk üstü düştüm. Yani, üç basamak vardı. Topuğum üçüncü basamağı sıyırdı. İkinci basamağa gelince kendimi kurtarayım diye topuk üstü zıpladım. Sol parmak üstüne zemine basınca tık etti. Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki "İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet'te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da. FETÖ'cüler bana Ergenekon ve Balyoz'dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış "Özel kurşunla yaralandı." Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…" dedi.


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"Alkolün dibine vurursun ve dengeni kaybeder, yere serilirsin"

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek,
Özgür Özel’in ayağının kırılmasına yönelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Genel başkan olacağım, boşanma kararı siyasi kariyerime çok zarar verir!
-Genel başkan oldum, boşanalım!
-Rüyanda görürsün...
-Sonrası, alkolün dibine vurursun ve dengeni kaybeder, yere serilirsin!
-BTM lik netice hasıl olur!
-Kimse teslim bayrağını çekenlerden, millet yararına muhalefet vazifesi beklemesin!" diyerek ayak kırılma olayının perde arkasını açıkladı.

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