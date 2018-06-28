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CHP'de flaş gelişme! Gürsel Erol'la ilgili karar verildi

Seçimlerden hezimetle çıkan CHP'de yönetim Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Elazığ milletvekili Gürsel Erol’u disipline sevk etti

28 Haziran 2018 Perşembe 16:53
CHP'de flaş gelişme! Gürsel Erol'la ilgili karar verildi

CHP Parti Meclisi, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

MYK TOPLANDI

CHP MYK, Gürsel Eroliçin ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

PARTİ YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Erol, seçimin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."

CHP'nin Tunceli Milletvekili iken Elazığ'da partisinin 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Erol, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili oldu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:53
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. gürsel erol
  4. CHP

YORUM YAZ

  • bozkurt1071bozkurt107110 sa önce
    Adam doğru söylüyor partiden ihraç ediyorlar
  • şahinşahin10 sa önce
    Recep Tayyip Erdoğan a DİKTATÖR DİYENLER nerdeler !!!! şimdi yıllardır HER MAĞLUBİYETTE geleni attı gideni atti partı dısında tutmak icin her türlü film tezgahlayan KEMAL KILICDAROĞLU DİKTATOR OLMUYOR DİMİher seçimi kaybeden kendi hatalı olan kendi dediğim dedik diyen kendi eeeee kimDİKTATÖR ?
  • Lütfi59Lütfi5911 sa önce
    Bu duruma yalnızca gülünür.Allah Kemal Kılıçdaroğlu nu bu memleketin başına getirmesin.Sen yıllar sonra oradan milletvekili çıkar ve sonra muhalefet etti diye ihraç etmeye kalk.İşte gerçek diktatörlük budur.
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