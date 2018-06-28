CHP'de flaş gelişme! Gürsel Erol'la ilgili karar verildi

CHP Parti Meclisi, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

MYK TOPLANDI

CHP MYK, Gürsel Eroliçin ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

PARTİ YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Erol, seçimin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."

CHP'nin Tunceli Milletvekili iken Elazığ'da partisinin 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Erol, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili oldu.