CHP’de ‘diktatörlük var’ demişti! Kostüm değiştirmekle CHP zihniyeti değişmez!

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na her seferinde veryansın ederek partiden ayrılan Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde sular durulmuyor.

Partide yaşananlara ilişkin konuştu

Mehmet Ali Çelebi’nin istifasının ardından şimdi de Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Kemal Çiçek’in partiden kesin ihraçları istendi. İhracı istenen Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyelerinden Tolgahan Erdoğan, partide yaşananlara ilişkin konuştu.

Kemalistler tasfiye ediliyormuş!

Yaklaşık 1-2 aydır Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde ciddi sorunların yaşandığına dikkat çeken Tolgahan Erdoğan, şunları söyledi:

“Mehmet Ali Çelebi’nin istifası da bu sorunlardan kaynaklıydı. Biliyorsunuz kendisi hem Genel Başkan Yardımcılığı’ndan hem de Parti Meclisi Üyeliği’nden istifa etmişti. Biz de kendisi ile aynı dönemde belli bir tavır değişikliğine gitmiştik. Çünkü partide bir rota değişikliği vardı. Biz bu rota değişikliğini özellikle partideki Kemalistleri bir tasfiye operasyonu olarak değerlendirdik. Birçok noktada da partideki sorunları dile getirdik. 8 aydır Genel Disiplin Kurulu’na hiçbir dosya gelmedi ve hepsi sümenaltı edildi. Zaten Mustafa Kemal Çiçek’in de Disiplin Kurulu’ndan istifa etmesinin nedeni buydu.”

“Parti içinde demokrasi değil otokrasi hakim olmaya başladı”

Muharrem İnce’nin demokrasi dışı diktatörce bir tavır ortaya koyduğuna dikkat çeken Tolgahan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaşanan durumların dile getirilmesinden dolayı parti kurmaylarına yasak getirdi. Biz bunları hem Twitter sohbet odalarında hem de bazı yerlerde konuşmaya başlayınca Muharrem Bey bize bunlarla ilgili yasak getirmeye çalıştı. Hem sohbet odalarına katılmamızı hem de Tweet atmamızı yasakladı. Kendisinin Mustafa Kemal Çiçek’e de ‘Muhalefeti çok eleştiriyorsun, eleştirme’ şeklinde bir serzenişi vardı. Biz hem iktidarı hem muhalefeti eleştirmek için bu yola çıktık ve çizgimizden çıkmak istemedik. Ama burada iş bir günah keçisi aramaya dönüştü. Disiplin Kurulu’na herhangi bir dosyanın gelmemesinden biz çok rahatsızdık. Buna binaen de hep dedik ki; ‘Biz burada itaat değil itiraz edecektik, her şeyi konuşacaktık’ ama parti içinde demokrasi değil otokrasi hakim olmaya başladı. Biz bunları söylediğimiz için ayrık otu ilan edildik. Ve sonuç olarak böyle bir sürece girişildi. Bunu da zaten sosyal medyadan kendileri duyurdu. Biz de buna ‘tamam’ dedik, bundan sonraki süreci hep birlikte izleyelim.”