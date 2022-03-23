CHP'de çarşı karıştı, o üç isim çok fena birbirine girdi

Ankara ve İstanbul'da CHP teşkilatlarının kaynadığını; Özgür Özel, Faik Öztrak ve Engin Özkoç arasında sert tartışmalar yaşandığını ifade eden Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Bakalım hangi Ö kazanacak!.." dediği yazısında şunları kaydetti:

"Yüzde 0,8 ya da 1,2 oyu olan partiler yuvarlak masaya ne katar?" diye sorduğumuzda "çarpan etkisi" diyorlardı... (Sıfır nokta sıfır bilmem ne kadar oyu olan partiyi de aldınız. Her tarafını çarpsan ne yazar!..)

Yeni seçim kanunu tasarısı tüm hesapları bozdu.

HDP, köşeye çekilmiş çekirdek çitleyerek yuvarlak masayı seyretmeye devam ediyor.

Köstebeğin aktardığına göre Ankara ve İstanbul'da CHP teşkilatları kaynıyormuş.

3 'Ö' arasında sert tartışmalar yaşanmış. Bütün hesaplar bozulmuş... (3 Ö: Özel, Öztrak, Özkoç )

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekip , "Seçmen zaten rahatsızdı, yeni kanunla birlikte yuvarlak masanın küçük partileri artık faydasız" diyor.

Bu ekip HDP'ye iyice yanaşmanın ve 3'lü ittifak konusunda Akşener'i ikna etmenin gerekli olduğunu söylüyor. Tabii doğal olarak kendi ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını destekliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu çok istiyor...

CHP içindeki Kılıçdaroğlu karşıtları ise, HDP ile ortaklığı asla kabul etmiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını onlar da çok istiyor. Zira CHP'nin yine kaybedeceğini biliyorlar. Ama Kılıçdaroğlu aday olup da kaybederlerse, ondan kurtulmuş olacaklar!..

Velhasıl CHP'de herkes Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor.

Anketlerde Yavaş ve İmamoğlu 2'nci ve 3'üncü sıraya geriledi. Her şey Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi gidiyor...

Tabii sadece CHP'nin kararıyla olmuyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konusunda İP'i ikna etseler de yetmiyor. HDP'yi de alıp üçgen masaya oturmaları gerekiyor... O da zor görünüyor...

Bu arada İmamoğlu ile İstanbul CHP İl Başkanlığı arasındaki gerginlik artıyor...

Ezcümle köstebek; "CHP'de işler iyice karıştı" diyor...

3 Ö arasında süren savaş da kızışmış...

Bakalım hangi Ö kazanacak!.."