CHP'de büyük kriz! 'Adaylığımı kadın vekil engelledi'

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan adaylığı konusunda CHP’li Aylin Şahin Tat ve Neslihan Hancıoğlu karşı karşıya geldi.

Atakum Belediyesi başkan aday adayı olan Aylin Şahin Tat, aday yapılmaması üzerine sosyal medya hesabından "Adaylığımı kadın vekil engelledi" paylaşımında bulundu. CHP Samsun milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Tat’ın bu paylaşımına sert bir karşılık vererek, "Suçlu değilim, kendimi savunacak değilim. Yalan konuşuyor" dedi.

CHP Genel Merkezi hafta içerisinde Atakum Belediye Başkan adayı olarak Cemil Deveci’nin ismini açıklaması üzerine ortalık karıştı. Aday adayı olan Aylin Şahin Tat, adaylığının CHP'li kadın milletvekili tarafından engellendiğini savunarak, Twitter’dan “Benim oyum ile vekil olan ve adaylaşmamı engelleyen kadın vekilimize selam olsun !!!” diye yazdı. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise paylaşıma karşılık vererek, “Yalan konuşuyor” yanıtını verdi.

"Tek sebebi oyumla vekil olan bir kadın vekil"

“Kadın vekil tarafından adaylaşması engellenen bir kadın adayım. Kadın, kadının kurdu değil, dostu olmalı” diyen Aylin Şahin Tat, “Ve en önemlisi de örgüt tozunu yutan bir isim olarak tüm halkın beklentisi benden yana iken. Ve kadın adayı bu kadar deklere ederek, aday gösterilmememin tek sebebi oyumla vekil olan bir kadın vekil. Çok yazık” diye paylaşım yaptı.

Ardından da “Sayın Genel Başkan, çalar saat programında açıkça ifade etti; Kadın, kadını istemiyor diye. Benim oyum ile vekil olan ve adaylaşmamı engelleyen kadın vekilimize selam olsun !!!” paylaşımında bulundu.

Neslihan Hancıoğlu'nun karşılığı sert oldu

Aylin Şahin Tat’ın sosyal medyada kendisini hedef alarak yaptığı açıklamalara CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, sert karşılık verdi. Atakum Belediye Başkan Adayı Cemil Deveci’nin tanıtım toplantısı sonrası bir açıklama yapan Hancıoğlu, Tat'a şu yanıtı verdi:

“Suçlu değilim, kendimi savunacak değilim. Yalan konuşuyor. Öyle bir şey olması mümkün değil. Aday belirlemede partimizin bir sistemi var. Aday belirlerken bize başka illerin adaylarını gönderdiler. Atakum için 3-4 kez anket yapıldı. Önümüze Aylin Hanım ile ilgili bir şey gelmedi. CHP’nin Samsun’da iki milletvekili var. Bir tek Neslihan Hancıoğlu ile isim belirlenebilmesi mümkün mü? Böyle bir açıklama vermemesi lazımdı. Üzüldüm, onun adına üzüldüm. Ben partiliyim diyor parti tüzüğünü biliyorum diyor o zaman bu partide adayların nasıl belirlendiğini bilmesi lazım”